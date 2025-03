Der Einsatz sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe beider Konfliktparteien im Sudan ist bekannt, dass die Opfer so jung sind, bislang nicht. Im vergangenen Jahr seien 221 Fälle von Vergewaltigungen von Minderjährigen angezeigt worden, heißt es in einem von UNICEF in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Bericht. Dabei seien 16 Opfer jünger als fünf Jahre gewesen, in vier Fällen habe es sich gar um einjährige Kleinkinder gehandelt. Etwa ein Drittel der Opfer war männ...