Israelische Bodentruppen haben in der Nacht zum Dienstag ihren bislang tiefsten Vorstoß auf syrisches Territorium durchgeführt. Von Drohnen und Helikoptern unterstützte Spezialeinheiten eroberten oder zerstörten leerstehende Stellungen früherer Regierungstruppen zwischen den Bezirken Kuneitra und Deraa. So sollte offensichtlich verhindert werden, dass Truppen der neuen, aus der islamistischen HTS hervorgegangenen Regierung in Damaskus dort einrückten. Vor einer Woch...