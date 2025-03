Houston hat kein Problem. Zumindest heute nicht. Am Sonntagmorgen um 9.35 Uhr (CET) ist die Mondsonde »Blue Ghost« im lunaren Basaltbecken Mare Crisium gelandet. Die weit im Osten der uns zugewandten Seite des Mondes gelegene Tiefebene spielte in der Raumfahrt bislang eine untergeordnete Rolle, so dass man eher an Arnos Schmidts »Kaff« denkt, denn an erste oder zweite Schritte für die Menschheit. Drei unscheinbare Landungen gab es bislang im Mare, unternommen von de...