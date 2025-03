Plötzliche Änderungen an Statistiken deuten auf Manipulation hin. Das könnte auch für die Ankündigung des US-amerikanischen Handelsministers Howard Lutnick gelten, künftig die Staatsausgaben beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) statistisch nicht mehr zu berücksichtigen. Wann er diesen Schritt umsetzen werde, ließ das Mitglied der Trump-Regierung offen. In einem Interview mit Fox News am Sonntag gab er lediglich bekannt, dass künftig das BIP ohne Staatsausgaben berechnet ...