Der seit mehr als 100 Jahren schwelende Grenzstreit zwischen Venezuela und Guyana um die ölreiche Region Essequibo ist am Wochenende erneut eskaliert. Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López warf dem Nachbarland am Sonntag vor, dass 28 ausländische Bohr- und Tankschiffe in einer »umstrittenen Zone« operierten, was eine Verletzung des internationalen Rechts darstelle. Am Vortag hatte der guyanische Präsident Mohamed Irfaan Ali sich »besorgt« geäußert,...