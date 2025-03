Die verbeamtete Juristin und Bundestagskandidatin für MERA 25, Melanie Schweizer, wurde am Freitag aus ihrem Dienst im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) entlassen. Grund dafür sollen israelkritische Aussagen in den sogenannten sozialen Medien gewesen sein, so Schweizer bei X. Ihr sei gekündigt worden, da sie sich »gegen den Genozid in Palästina, der von Israel begangen wird«, ausgesprochen habe. Verantwortlich macht Schweizer unter anderem Bild, die b...