Das mit den Buchstaben ist Zufall. Catfish Row heißt die Band, und Christian Raake ist sozusagen ihr Kopf. »CR« lauten die Initialen in beiden Fällen. Aber das ist, wie gesagt, Zufall. Ganz gezielt hingegen hat Hannes Zerbe, der Berliner Großmeister des Jazz, die drei Mitglieder von Catfish Row zu einem Auftritt in die Maigalerie der jungen Welt in Berlin-Mitte eingeladen. Am Dienstag abend ist es soweit: Catfish Row spielen für unsere Leserinnen und Leser in der Re...