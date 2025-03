Am Ende war es eindeutig: 94,13 Prozent der registrierten Parteimitglieder der liberalen Neos haben dem Eintritt in eine Dreierkoalition zugestimmt. Die Tage zuvor war das Zittern groß gewesen. Laut der Kronen-Zeitung vom Sonntag mussten Funktionäre schriftliche Protokolle darüber führen, wirklich alle Mitglieder persönlich gesprochen und vom Eintritt in die Regierung überzeugt zu haben.

