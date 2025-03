Nach dem Aufruf des inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan, in dem er die Arbeiterpartei Kurdistans dazu aufrief, die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen, hält das Bundesinnenministerium unverändert an deren Einstufung als Terrororganisation fest. »Die PKK ist mit ihren etwa 14.500 Anhängern in Deutschland die mitgliederstärkste terroristische Vereinigung auf deutschem Boden«, sagte ein Sprecher am Sonntag den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (R...