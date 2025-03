Es ist ein neuerlicher Versuch, durch Erpressung den eigenen Willen durchzusetzen: Weil sich die Hamas den von den USA und Israel diktierten vertragswidrigen Bedingungen für eine Verlängerung der Waffenruhe im Gazakrieg nicht fügen will, hat Tel Aviv am Sonntag den Einlass sämtlicher humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen gestoppt. Laut Außenminister Gideon Saar äußerten die USA »Verständnis« für diesen Schritt. Außerdem wurden bei einem israelischen Angriff in ...