Fußball der Herren: Dritte Liga

26. Spieltag: FC Energie Cottbus – VfL Osnabrück

Bäumchen wechsel dich: Cottbus ging vergangene Saison hoch und schnuppert derzeit am nächsten Aufstieg. Osna wiederum stieg ab und kämpft nun dagegen an, gleich weiter in Liga vier durchgereicht zu werden. Parallel gibt es im MDR gehobenes Mittelfeldgeplänkel: Aue muss in Wiesbaden antreten.

NDR, Sa., 14.00 Uhr

Handball: DHB-Pokal der Damen

Zweites Halbfinale: HB Ludwigsburg – BVB Dortm...