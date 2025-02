Meine Reise beginnt in den Straßen von Charkiw. Ich bin auf der Suche nach Menschen und Geschichten. Mein Ziel ist ein Gebiet, das als Schlüsselkorridor für die Beendigung des Krieges in der Ukraine gilt. Es beginnt in Charkiw, der mit 1,4 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes, und endet im Norden an der Grenze zu Russland. Luftlinie sind das 40, auf der Straße gut 50 Kilometer. Viele Jahre lang haben Ukrainer und Russen ganz selbstverständlich diese We...