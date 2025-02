Es ist das erste Urteil seiner Art und könnte in den USA Schule machen: Margaret Carpenter, eine New Yorker Ärztin, ist wegen der Verschreibung und Versendung eines Medikaments für den Schwangerschaftsabbruch verurteilt worden. Da eine ihrer ungewollt schwangeren Patientinnen in Texas wohnhaft ist – wo Abbrüche seit Aufhebung des bundesweiten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch 2022 faktisch verboten sind –, hatte Ken Paxton, der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats,...