Vor 100 Jahren starb der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert (SPD), an einer verschleppten Blinddarmentzündung. Verschleppt deswegen, weil er schon seit Jahren von Rechten und Präfaschisten des Landesverrates bezichtigt worden war, dagegen mehrfach prozessiert hatte und in diesen Prozessen seine Unschuld beweisen wollte. Dass er dann auch noch als Klagender in erster Instanz tatsächlich des Landesverrates bezichtigt wurde, traf ihn, den nati...