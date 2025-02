Die Nachricht kam genau richtig zum sahrauischen Nationalfeiertag am Donnerstag. Am Dienstag hatte das Linksbündnis Sumar im Kongress in Madrid einen Gesetzentwurf eingebracht, der darauf zielt, Einbürgerungen von Sahrauis zu erleichtern. Die Vorlage erhielt breite Zustimmung und wurde mit 195 zu 116 Stimmen angenommen und muss noch den Senat passieren. Ablehnung kam ausgerechnet vom Koalitionspartner Sumars, dem sozialdemokratischen PSOE. In den Vorjahren hatte die...