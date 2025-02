Zuerst veröffentlichte die konservative Athener Tageszeitung Kathemerini die wenig überraschende Nachricht. Das war am 19. Februar. Am 26. Februar meldete es dann auch die linke Konkurrenz der Efimerida ton Syntakton (Efsyn): Was das katastrophale Eisenbahnunglück von Tempi vor zwei Jahren anbetrifft, glauben wenigstens vier Fünftel der Bevölkerung ihrer Regierung rein gar nichts mehr.

Quelle des für den Premier Kyriakos Mitsotakis vernichtenden Volksurteils war der...