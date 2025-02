Er geht auf die 40 zu. Und derzeit ist ein Rekord für ihn in Reichweite, der lange für die Ewigkeit ins Eis gemeißelt schien: Die Bestmarke der meisten Tore in der NHL, der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Alexander Michailowitsch Owetschkin heißt der Mann, geboren 1985 in Moskau, damals noch Hauptstadt der Sowjetunion. Sein Spitzname bei den Washington Capitals – die er seit 2010 als Kapitän anführt – entsprechend seiner Rückennummer dort: »The Great 8«. Der...