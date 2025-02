Holcim, eines der weltweit größten Unternehmen in der Zement-, Baustoff- und Betonindustrie mit Hauptsitz in der Schweiz, verweigert einigen Hundert Beschäftigten der Tochterfirma Comacsa in Peru seit Monaten einen Tarifvertrag. Doch die Arbeiter sind entschlossen, den Kampf für ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen und besseren Arbeitsbedingungen weiterzuführen. Am Wochenende beschlossen sie, einen am 6. Dezember begonnenen unbefristeten Streik bis zum Erfolg fortzu...