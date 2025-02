Die Koalitionsverhandlungen in Österreich zwischen konservativer ÖVP, den Sozialdemokraten der SPÖ und den liberalen Neos befinden sich auf der Zielgeraden. Am Dienstag abend tagte das Präsidium der SPÖ mehrere Stunden lang. In den Gesprächen ging es vor allem um die Besetzung der Posten. Parteichef Andreas Babler wird als Vizekanzler das Ressort für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport leiten. Auch das mächtige Finanzministerium wird nach längerer Zeit wied...