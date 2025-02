Deiß, Horn, Martens, Olbrychski, Schwarz

Mindestens in einer DFF-Serie hat Victor Deiß fest die Brücken zum Publikum geschlagen. In rund 20 Folgen von »Zahn um Zahn« (1985–88) spielte er den Zahntechniker Opitz an der Seite von Alfred Struwe und Helga Piur. Um die 100 Film- und Fernsehrollen gestaltete er seit seinem TV-Debüt in Ulrich Theins Wismut-Film »Columbus 64« (1966). Es folgten bis in die 2000er Jahre oft Rollen als Kriminalist, Geldverleiher, Beamter, Lehrer, und sogar König Friedrich Wilhelm I. ...