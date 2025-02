Das Land kommt seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs im nordserbischen Novi Sad, bei dem am 1. November 2024 15 Menschen zu Tode kamen, offenbar nicht zur Ruhe: Die Initiative »Politische Gewerkschaft« rief Menschen in Serbien am vergangenen Freitag dazu auf, kein Benzin zu tanken und Tankstellen zu boykottieren. Ein Protest, ausgelöst durch die hohen Kraftstoffpreise, die zu den höchsten in der Region und in Europa zählen. Aleksandar Marić, Koordinator der »Politi...