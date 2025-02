Die Gefängnisse in Belgien sind restlos überfüllt. Allein die Haftanstalt in der Stadt Gent hat nur Platz für 300 Personen, aber sie ist oft mit bis zu 500 belegt. Teilweise stecken drei Inhaftierte in einer Zelle von neun Quadratmetern, die nur für eine Person vorgesehen ist. Einer schläft auf einer Matratze auf dem Boden. Genau daneben steht das WC. Wer nachts auf die Toilette will, muss über ihn hinwegsteigen. »Die Menschen sitzen rund um die Uhr in zu engen Zell...