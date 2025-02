Die Proteste gegen die massiven Kürzungen des Berliner Senats in den Bereichen Bildung, Soziales, Wissenschaft und Kultur reißen nicht ab. Am vergangenen Wochenende haben zuletzt rund 10.000 Menschen gegen den sozialen Kahlschlag demonstriert. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin warnt seit Wochen vor den Folgen der Einschnitte, denn die Kürzungen würden dauerhaft Strukturen zerstören, die für junge Menschen und Familien, für Migranten, queere Me...