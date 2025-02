Busse, U-Bahnen und im Hafen die Barkassen stoppten am Montag um Punkt zwölf Uhr. Für eine Minute stand ganz Hamburg still – eine Aktion, die die Bürger unter der Devise »Alle zusammen gegen Russland« zur Geschlossenheit mahnen soll, und die bereits zum dritten Mal in der Hansestadt stattfand. Sie wurde noch durch das Abspielen der ukrainischen Nationalhymne in lokalen Radiosendern begleitet.

Auf der Demonstration und Kundgebung in der Hamburger Innenstadt, an der s...