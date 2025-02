Robert Mitchum – ­Hollywoods Bad Boy

Antiheld und Schurke des Western und Film noir: Robert Charles Durnam Mitchum (1917–1997) spielte unter anderem mit Marilyn Monroe in »River of No Return« (1954) und gab den Frauenmörder Harry Powell in »The Night of the Hunter« (1955). Frankreich 2017.

Arte, 15.35 Uhr

MDR um 4

Remanufacturing – Wenn Autoteile länger leben

Kaum zu glauben, aber eine Güterproduktion ohne Obsoleszenz ist möglich – aber eben nicht rentabel. Es sei d...