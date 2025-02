Es sei »mehr denn je an der Zeit, für seine Freiheit zu arbeiten«: Dies hob Jennifer Beach nach ihrem jüngsten Besuch bei dem politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal im US-Gefängnis Mahanoy in Frackville, Pennsylvania, in der vergangenen Woche hervor. Wie Beach kämpfen viele Menschen auf der Welt unentwegt für Leben und Freiheit des seit mehr als 40 Jahren eingesperrten US-Bürgerrechtlers. Die Entlassung des indigenen Freiheitskämpfers und politischen Gefangenen, Leo...