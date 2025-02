In Berlin lag Schnee in der Woche, in der die Ski-WM im salzburgerländischen Saalbach stattfand. In Wien jedoch erstarrte die Kälte die Menschen und machte jede Bewegung beschwerlich, Schnee fiel keiner. Überhaupt scheint es ein weiterer schneefreier Winter in der österreichischen Hauptstadt zu werden, sieht man einmal von dem Industrieschnee ab, der hier vor ein paar Wochen herunterrieselte und dann rasch schmolz wie Schokolade bei Wärme. An der »Klimawende« aber s...