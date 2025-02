Als ich eines Tages mit meinem großen Bruder vom Kinderhort nach Hause kam, lagen Teile unseres Hausrats auf dem Gehsteig. Wir wohnten, es war Mitte der siebziger Jahre, am Hummelsteiner Weg in der Nürnberger Südstadt hinter dem Hauptbahnhof in einem unsanierten alten Mietshaus. Der Dachstuhl hatte gebrannt, und Nandor, mein Ziehvater, geistesgegenwärtig die Katze, seine No...