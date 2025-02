In den ländlichen Gebieten Aus­traliens fehlen die Allgemeinmediziner. Wie in der BRD zieht es nur wenige ausgebildete Ärzte dorthin, wo der Hund begraben ist und ohnehin viele Hausarztpraxen schließen. Ebenso werden die Wege für Patienten länger – wohlgemerkt um ein Vielfaches dessen, was hierzulande zurückgelegt wird. Der regionale Wettbewerb um medizinische Versorgung treibt derweil manche Kommune in den Ruin.

Zahlen zeigen, dass die medizinische Grundversorgung ...