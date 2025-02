Ein vollbesetztes Gotteshaus? An einem Donnerstag abend? Ja, das gibt’s. So geschehen Ende vergangener Woche in Hamburgs Sankt-Katharinen-Kirche, wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag. Die 600 Anwesenden waren nicht zum Beten gekommen, sie wollten auf Missstände in der öffentlichen Daseinsvorsorge und in der sozialen Infrastruktur aufmerksam machen. Eingeladen hatten die Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) gemeinsam mit der Gewerkschaft ...