Erstmals seit 2002 ist Israel wieder mit Panzern in das besetzte Westjordanland eingedrungen. Am Sonntag kursierten Bilder von drei Panzern, die bei Dschenin im Einsatz waren. Die israelische Armee bestätigte in einer Mitteilung auf der Plattform X, dass eine Panzereinheit in der Stadt »als Teil der Angriffsbemühungen vorgehen« werde, wie AFP berichtete. Verteidigungsminister Israel Katz teilte zudem mit, er habe das Militär angewiesen, sich auf einen »längeren Aufe...