Golzow also. Die Leute von Golzow – am Beispiel des Dorfes im Oderbruch ein aktuelles Bild von Land, Leuten und Lage. Lebensgeschichten und Zeitgeschichte plus Gegenwart, auch die filmische Dokumentation »Die Kinder von Golzow« spielt mit hinein. Mal gucken. Wie immer auf dem Land wird es eine schwierige Recherche, Stichwort: Bus oder Bahn – oder gar nichts. Der Verfall der Infrastruktur ist offensichtlich und zeigt sich an den ausgedünnten Fahrplänen. Sichtbar auch...