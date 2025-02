Altmeister Gerhard Rühm lädt kurz nach seinem 95. Geburtstag in Wien zu einer »totalen Rezitation«: Vor dem Volkstheater soll am 22. Februar die 1948 in Paris verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verlesen werden – und zwar »Wort für Wort«. Wer sich dazu berufen fühlt, kann zwischen elf und 17 Uhr auf dem Arthur-Schnitzler-Platz an ein Rednerpult treten und ein Wort zu dem »universalistisc...