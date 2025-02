Gier auf Rüstungsbonds

Europa »muss zu einer Militärmacht werden«, schreibt der für Politik zuständige Herausgeber der FAZ, Berthold Kohler. Die Parteien, die nach der Bundestagswahl am Sonntag für eine Regierungsbildung in Frage kommen, sind sich in diesem Punkt offensichtlich einig: Deutschland muss kriegstüchtig und die Aufrüstung muss verstärkt werden. Das ursprüngliche Argument für mehr Rüstung hatte man sich von den US-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump, schon in dessen erste...