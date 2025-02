Es ist kein Einzelfall und keine Premiere: Am Donnerstag wurde eine Gruppe von EU-Parlamentariern auf dem Flughafen der Stadt Laâyoune auf unsanfte Weise von marokkanischen Einsatzkräften daran gehindert, das Flugzeug zu verlassen, und eine Stunde später wieder abgeschoben. Die Delegation bestand aus den Abgeordneten Catarina Martins aus Portugal, Isabel Serra aus Spanien und Jussi Saramo aus Finnland. Laut der Infoseite EC Saharaui wollten sie in der von Marokko be...