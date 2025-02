Tief durchatmen, mit vollem Lungenvolumen. Nicht immer die beste Idee, schon gar nicht in Ballungszentren. Denn die Atemluft hierzulande ist weiterhin verschmutzt, nahezu flächendeckend gesundheitsschädlich belastet mit Feinstaub und Stickstoffdioxid, berichtete die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Donnerstag auf Basis neuer Luftqualitätsdaten des Umweltbundesamts (UBA) für das Jahr 2024. Vor allem: Die DUH beklagt rund 70.000 Todesfälle jährlich in der BRD aufgrund de...