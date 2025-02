Die Zeiten der Bundesrepublik als »Frontstaat«, in denen sich in den Plänen der NATO-Strategen alles um Panzerschlachten in der »Fulda-Lücke« drehte, sind lange vorbei. Die Planer der transatlantischen Allianz sehen die BRD heute vor allem in der Rolle als logistische Drehscheibe für Truppen und Nachschub auf dem Weg zur neuen »Ostflanke« in Polen und im Baltikum. Die Verbindungswege über deutsche Häfen, Autobahnen, Schienen und Brücken wären im Kriegsfall legitime ...