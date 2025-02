Unsere Wälder

Ein Jahr unter Bäumen

»Come closer and see / See into the trees / Find the girl / While you can« (The Cure: »A Forest«). BRD 2017.

3sat, 14.15 Uhr

Ein großes Herz für Tiere

Wie die Tiertafel hilft, den Liebling zu behalten

Wer sich richtig reinhängt bei der Lohnarbeit, dem bleiben am Ende immerhin 500 Euro zum Leben. Eine Rentnerin in Bramfeld darf die Altersarmut genießen. Ohne Tiertafel könnte sie nicht einmal ihre beiden Hündinnen halten. Dort wird ...