Die sogenannte Sicherheitskonferenz in München, Gipfeltreffen in Paris, Verhandlungen in Riad – die eine internationale Zusammenkunft ist kaum zu Ende, da folgt bereits die nächste. Die Rolle der Schweiz, die sich noch im Sommer vergangenen Jahres als große Friedensstifterin inszenierte, scheint dabei zunehmend unbestimmt. In München war sie zumindest noch mit dabei, wenn auch nur am Rande. Im Zentrum stand ein sichtlich verzweifelter ukrainischer Präsident, der ein...