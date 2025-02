Es war der fünfte Jahrestag des Anschlags. In Hanau hat die »Initiative 19. Februar« für Mittwoch zu Friedhofsbesuchen und Gebeten eingeladen, um Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov zu würdigen. Abends fanden bundesweit kleinere und größere Kundgebungen statt. Am 19. Februar hatte der Neonazi Tobias Rathjen die neun Menschen mit Migrationshintergrund ...