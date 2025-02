Diesen Donnerstag will die Hamas die Leichen von vier Geiseln freigeben, die am 7. Oktober 2023 beim Angriff auf den Süden Israels entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden waren, wie der Hamas-Funktionär Khalil Al-Haja mitteilte. Israels Regierung bestätigte die Vereinbarung, zu der Katar und Ägypten als Vermittler beigetragen hatten. Unter den Toten befinden sich auch Shiri Bibas und ihre zwei kleinen Kinder aus dem Kibbuz Nir Oz, die auch die deutsche S...