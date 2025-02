Wie im Training

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Argentinos Juniors, bei denen einst spätere Weltstars wie Diego Maradona, Fernando Redondo oder Juan Román Riquelme ausgebildet wurden, sind stark in die Saison gestartet. Am 6. Spieltag der Liga Profesional Argentina trat der »Bicho« (die Stechmücke) am Sonntag im Cilindro des Racing Club in Avellaneda an. Zunächst dominierte die gastgebende Academia, doch nach zehn Minuten war der Bicho bei seinem Betriebsausflug in die Vorsta...