Die Dunkelziffer dürfte weitaus größer sein: Der Landesregierung in Thüringen sind 20 neue Strafermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen »rechtsextrem« motivierter Straftaten bekannt, die in den vergangenen drei Jahren eröffnet worden sind. Das geht aus der Antwort des SPD-geführten Innenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss hervor, wie diese am Freitag mitteilte. Zum Teil betreffen mehrere Verfahren dieselbe Perso...