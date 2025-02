Die wirklich wichtigen Informationen, Verschwörungsfans wissen das, erreichen uns gar nicht, es sei denn, wir haben einen Internetanschluss und können in Sekundenschnelle zu diesem Bildtext der Bildagentur Imago gelangen: »Ein CSU-Wahlplakat mit der Botschaft ›Deutschland wieder in Ordnung bringen‹ steht in der Nähe der Gedenkstätte des Messerangriffs in Aschaffenburg. Die Verbindung von politischer Botschaft und Trauerort ruft gemischte Reaktionen hervor und wirft ...