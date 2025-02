Erste Informationen dazu waren bereits seit zwei Wochen im Umlauf: Am Sonntag kündigte die seit 2022 vom Militär geführte Übergangsregierung in Burkina Faso dann die Einweihung von Westafrikas größter Kondensmilch- und Milchpulverfabrik an. In der Fabrik hergestellt werden sollen Milchprodukte der einheimischen Marke Le Lait faso. Tatsächlich sollen jüngsten Zahlen der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) zufolge 90 Prozent des Milchbedarfs...