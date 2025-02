Russland und die De-facto-Machthaber in Syrien sollen kurz vor dem Abschluss eines Abkommens über die Beibehaltung einer begrenzten russischen Militärpräsenz stehen. Ein Teil des Personals und der Ausrüstung könne trotz des Sturzes der Regierung von Baschar Al-Assad durch dschihadistische Milizen der Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) am 8. Dezember im Land verbleiben, berichtete die US-Agentur Bloomberg am Montag. Den Informanten, die namentlich nicht genannt werden wolle...