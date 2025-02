Russland und die USA haben am Dienstag erste direkte Gespräche unter anderem über die Beendigung des Ukraine-Kriegs aufgenommen. Dazu trafen am Dienstag die Außenminister beider Länder, Sergej Lawrow und Marco Rubio, in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zusammen. Rubio wurde vom Nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz sowie von Steve Witkoff begleitet, der eigentlich das Amt des Sondergesandten für den Nahen und Mittleren Osten innehat. Lawrow reiste gemeinsa...