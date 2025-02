Die Waffenruhe zwischen Israel und Libanon ist in Gefahr. Grund ist die Weigerung der israelischen Armee, bis zum 18. Februar komplett aus dem Nachbarland abzuziehen. Wie Reuters am Dienstag meldete, sieht die Regierung in Beirut jeden Verbleib israelischer Soldaten über diesen Tag hinaus als illegale Besetzung an. Entsprechend habe man das Recht, alle Mittel einzusetzen, um einen vollständigen Abzug zu erzwingen. Auch die UNO warnte, dass das israelische Vorgehen e...