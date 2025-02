Was er alles so sagte

Sonnabend vormittag. Die Sonne strahlt durch das blau-weiße Himmelsfirmament. Riesige Schneeflocken fallen sanft nieder. Da schlendere ich gerne durch den Park, am Kunstrasenplatz vorbei, zur Kaufhalle. Ich treffe einen mir flüchtig Bekannten, er steht am verschlossenen Eingang des Kreisligaareals und bewundert durch den Zaun hindurch die Decke des etwa elf Zentimeter hohen Neuschnees. »Wat sachste dazu?« scherze ich ihn an. »Sagen die einfach alle Spiele ab.« – »Ja...