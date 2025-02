Es war keine Überraschung, dass Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nicht an der am Sonntag zu Ende gegangenen »Münchner Sicherheitskonferenz« (MSK) teilnahm. Damit drückte sie sich abermals um eine Stellungnahme zur neuen Regierung unter Donald Trump bzw. seinem Vize J.D. Vance. Meloni habe eine »Grippeerkrankung«, meldete ANSA am Wochenende. Das zweifelte indes das einflussreichen Wirtschaftsblatt Il Fatto Quotidiano an – und vermutete für das Nicht...